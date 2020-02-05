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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو ..الاطاحة برئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي من نصبه ، وهاني بن بريك يصعق كل الجنوبيين ويعلن رسميا البديل لقيادة الجنوب

أعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك عن تشكيل مجلس انتقالي جديد. وقال بن بريك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "المجلس الانتقالي اليمني بقيادة نخب يمنية صادقة في عروبتها وانتمائها للمشروع العربي إلى جانب المجلس الانتقالي الجنوبي سيكونان طوق الخلاص وقوة حقيقية لمكافحة الإرهاب الإيراني والإخونجي، وسبيل آمن لعودة الأمور لوضعها الطبيعي الذي يتحقق به أمن المنطقة، الموعد مع الرجال الصادقين". -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ورد للتو ..الاطاحة برئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي من نصبه ، وهاني بن بريك يصعق كل الجنوبيين ويعلن رسميا البديل لقيادة الجنوب Advertisements لامع الشرعية ولا مع التحالف..شيخ قبلي يرعب مهدي المشاط ومحمد الحوثي ويرفع في وجوههم رأية التحدي ويقسم اليمين على طردهم من صنعاء واعادتهم لكهوف صعدة فتاة "هاشمية" حسناء وشجاعة واقوى من الجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي تباغت الحوثيين وتثلج صدور كل نساء ورجال اليمن وتقهر كل الحوثيين مهدي المشاط يصدر قرار بمعاقبة العاملين قناة " المسيرة " بعد بثها مقاطع فيديو بالخطأ صعق كل المقاتلين الحوثيين في جبهة نهم وجعل الرئيس هادي والاحمر يطيرون فرحا شاهد كيف تغيرت ملامح هذا الزعيم العربي الذي كان يرعب السعودية ودول الخليج وينفذون اوامره دون تاخير..شاهد كيف انهكه المرض وجعله عجوز قبيح (صورة)

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