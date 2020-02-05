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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقاتلات التحالف تدك مواقع الحوثيين في الجوف
الأربعاء 5 فبراير 2020
الخليج 365
شنت مقاتلات التحالف العربي، مساء الثلاثاء، 4 غارات جوية على مواقع المليشيات الحوثية بمحافظة الجوف.
وأفادت مصادر، أن طيران التحالف شن 4 غارات جوية على مواقع المليشيات الحوثية في مديريتي المتون والغيل بالجوف.
وأضافت المصادر، أن مقاتلات التحالف استهدفت بثلاث غارات مواقع المليشيات في المتون، فيما استهدفت بغارة آخرى تجمعات المليشيات في الغيل.
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