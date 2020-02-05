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مقاتلات التحالف تدك مواقع الحوثيين في الجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقاتلات التحالف تدك مواقع الحوثيين في الجوف

الأربعاء 5 فبراير 2020

مقاتلات التحالف تدك مواقع الحوثيين في الجوف

الخليج 365

شنت مقاتلات التحالف العربي، مساء الثلاثاء، 4 غارات جوية على مواقع المليشيات الحوثية بمحافظة الجوف.

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وأفادت مصادر، أن طيران التحالف شن 4 غارات جوية على مواقع المليشيات الحوثية في مديريتي المتون والغيل بالجوف.

 

وأضافت المصادر، أن مقاتلات التحالف استهدفت بثلاث غارات مواقع المليشيات في المتون، فيما استهدفت بغارة آخرى تجمعات المليشيات في الغيل.

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