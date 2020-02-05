صحيفة سعودية تدعو إلى استبدال حكومة المرتزقة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

هاجمت صحيفة سعودية رسمية حكومة المرتزقة ودعت إلى تشكيل حكومة بديلة لتحل محل الحكومة الحالية التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقراً له.

و في مقال نشرته صحيفة عكاظ السعودية بعنوان “هل يمكن إنقاذ اليمن من قبل مثل هذه الحكومة؟” رأى حمود أبو طالب أن حكومة هادي “المقيمة في الخارج” لا تزال تواجه تحديات وسخط بالإضافة إلى ولاءات مشكوك فيها من البعض داخل إدارة هادي الذين “يتواطئون” مع أعدائها من التحالف ” ، في إشارة إلى الحكومة اليمنية المتواجدة في العاصمة صنعاء.

نتيجة لذلك، أثبتت حكومة هادي، وفقا لكاتب صحيفة عكاظ أبو طالب، أنها “عبء” على اليمن ومؤيديه. وعلى هذا النحو ،يجادل المؤلف بأنه “من العبث الاعتماد على أعضائها، الذين يتم توزيعهم بين العواصم ، والتآمر ضد التحالف من داخل الفنادق الفاخرة”.

وعلى الرغم من أنه لم يخض في التفاصيل، فقد أشار أبو طالب إلى الأحداث الأخيرة التي تؤكد شكوكه، والتي تجعل من بعض أعضاء حكومة المرتزقة أشخاصاً لا يستحقون مساعدة مالية أو عسكرية أو دبلوماسية من التحالف.