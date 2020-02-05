شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل: اجزاء واسعة من محافظة أبين الجنوبية تحت السيطرة النارية لمليشيا الحوثي , ونزوح جماعي للسكان ,وقذائف المدفعية والدبابات لا تتوقف !!صور وتفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/05 الساعة 01:46 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

شنت مليشيا الحوثي الإرهابية، صباح الثلاثاء 4 فبراير/ شباط 2020م، قصفاً مكثفاً بقذائف الدبابات والهاون، والأسلحة الرشاشة، على مواقع تتمركز فيها وحدات تابعة للمقاومة الجنوبية، في جبهة ثرة، بمحافظة أبين.

وبحسب مصار إعلامية، أكد قائد جبهة ثرة "طه حسين"، أن مليشيا الحوثي شنت، صباح الثلاثاء، هجوماً استمر لساعات، بواسطة قذائف الدبابات ومدفعية الهاون والسلاح الرشاش مضاد للطيران، على مواقع تتمركز فيها وحدات المقاومة الجنوبية في جبهة ثرة، بمديرية مكيراس الرابطة بين محافظتي أبين والبيضاء.

ودعا حسين الجهات المسؤولة، النظر إلى الجبهة التي تتعرض لهجوم حوثي وحشي، بمختلف الأسلحة الثقيلة، يتم الرد عليها والتصدي لتسللاتها ببسالة وصمود رغم الإمكانات المحدودة.

Advertisements

وصعدت مليشيا الحوثي هجماتها المليشياوية في جبهات الحديدة والضالع والجوف والبيضاء وأبين وتعز ومأرب وصعدة، والتسبب باستمرار موجات النزوح هروباً من قذائفها التي تطال المساكن والمزارع وغيرها، في ظل صمت مريب للمجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والدول الراعية للسلام.

