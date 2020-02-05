شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : وردنا هذا الخبر الطارئ بعد بث مشاهد تحرير محافظة الجوف ( تفاصيل طارئة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : وردنا هذا الخبر الطارئ بعد بث مشاهد تحرير محافظة الجوف ( تفاصيل طارئة )

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي، اليوم الثلاثاء، أربع غارات على مديريتي المتون والغيل بمحافظة الجوف.

جديد اب برس :

Advertisements

وأوضح مصدر أمني ان طيران العدوان شن ثلاث غارات على المتون وغارة على الغيل مخلفة أضراراً بممتلكات المواطنين.

وكان الإعلام الحربي اليمني وزع في وقت سابق يوم الثلاثاء، مشاهد تفصيلية للعملية العسكرية الكبرى لتحرير مديريات في محور الجوف من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي ضمن مسارات عملية البنيان المرصوص.

ووثقت المشاهد اقتحام مجاهدي الجيش واللجان الشعبية محاور العدو ومرتزقته في محور الجوف من عدة مسارات، وتطهيرها بالكامل واغتنام العشرات من الدبابات والمدرعات والآليات والمدافع ومخازن للأسلحة.

وبينت المشاهد أسر المئات من المخدوعين الذين جندهم النظام السعودي والإماراتي ومرتزقتهم للزج بهم في محرقة الموت ووضحت المشاهد السيطرة الكاملة على المواقع والمعسكرات والألوية عن مسافات قريبة بعد أن مشط المجاهدين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة المحاور التي يتمركز فيها المرتزقة، موضحة المجاهدين وهم يدكون مواقع المنافقين ويحررونها بالكامل.

وأظهرت المرتزقة وهم يلوذون بالفرار على متن آليات وأطقم مخلفين وراءهم قتلاهم وجرحاهم فيما بقي من لم يستطع الفرار منهم صار أسيرا بيد مجاهدي الجيش واللجان الشعبية.

وأوضحت عدسة الإعلام الحربي سقوط معسكرات العدوان بكامل عتادها وعشرات الآليات والدبابات والمدرعات، ومخازن الأسلحة وهي تحترق بنيران مجاهدي الجيش واللجان الشعبية.