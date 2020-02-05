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عدن - ياسمين التهامي - خمس طرق للوقاية من فيروس كورونا الجديد .. تعرف عليها

كثّفت الصين جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجدّ، فعزلت أكثر من أربعين مليون شخص الجمعة (24 يناير 2020 ) ، في الوقت الذي ارتفعت فيه الحصيلة الرسميّة لضحايا الفيروس الذي ظهر في ديسمبر/كانون الأوّل الماضي في سوق بمدينة ووهان، إذ تأكد وفاة 41 شخصا في الصين من نحو 1300 مصاب بالفيروس داخل البلاد.

من جانب أخر ذكر وزير الدولة للشؤون الخارجية في الهند إن ممرضة تعمل في أحد المستشفيات السعودية، قد صارت أول هندية تصاب بفيروس كورونا الجديد.

جديد اب برس :

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وذكرت جهات طبية عن طرق الوقاية من فيروس كورونا الجديد :

1- غسل اليدين بانتظام باستخدام الماء والصابون أو المعقمات لمدة لا تقل عن 20 ثانية، وتجنب ملامسة العين والأنف والفم باليدين قبل غسلهما.

2- تجنب مخالطة الأشخاص المصابين بأعراض تنفسية.

3- الحرص على تغطية الأنف والفم عند العطاس.

4- تجنُّب الأماكن المزدحمة والمغلقة قدر الإمكان.

5- تجنب تناول اللحوم النيئة ومخالطة الحيوانات والمنتجات الحيوانية.