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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : في عملية نوعية ...مقتل نجل علي عبدالله صالح ...ومصادر استخباراتية تنشر "صور حصرية "
لقت عشرات القيادات والعناصر الحوثية مصرعها، في المواجهات التي خاضتها القوات الحكومية مسنودة بمقاتلات التحالف العربي، في جبهتي نهم والجوف، شرقي العاصمة صنعاء.
واعترفت مليشيا الحوثي، بمصرع العشرات من عناصرها بينهم قيادات عسكرية وميدانية بارزة، كانت قد استقدمتها من عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، ودفعت بها الى الصفوف الامامية في جبهتي نهم والجوف ليلقوا مصرعهم فيها خلال مواجهات الأيام القليلة المنصرمة وعلى رأس من لقى مصرعه العقيد " عمران علي عبدالله صالح " الذي ينتمي إلى محافظة عمران.
جديد اب برس :
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