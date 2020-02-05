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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : أخر الإخبار عن سير المعارك في محافظة الجوف وأخر مديرية تم تحريرها من الغزاة والمرتزقة

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي، اليوم الثلاثاء، أربع غارات على مديريتي المتون والغيل بمحافظة الجوف . جديد اب برس : Advertisements وأوضح مصدر أمني ان طيران العدوان شن ثلاث غارات على المتون وغارة على الغيل مخلفة أضراراً بممتلكات المواطنين . وكان الإعلام الحربي اليمني وزع في وقت سابق يوم الثلاثاء، مشاهد تفصيلية للعملية العسكرية الكبرى لتحرير مديريات في محور الجوف من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي ضمن مسارات عملية البنيان المرصوص .

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