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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. عملية خطف واغتصاب مرعبة في هذه الدولة الخليجية.. لن تصدق كيف نفذ 3 “ذئاب” جريمتهم بحقّ الفتاة !!

وقعت مواطنة كويتية ضحية ثلاثة ذئاب بشرية تربصوا بها أمام أحد الفنادق وتمكنوا من خطفها بالقوّة وانطلقوا بها إلى منزل أحدهم في إحدى مناطق محافظة حولي، وقام أحدهم بالاعتداء عليها، ثم أعادوها إلى المكان الذي خُطفت منه، ولاذوا بالفرار.

الفتاة البالغة من العمر 18 عاماً كانت اختفت عن ذويها منذ الخميس الفائت أثناء وجودهم في إحدى مناطق محافظة مبارك الكبير، وبينما كانت تتجول أمام أحد الفنادق انقضّ عليها ثلاثة ذئاب بشرية وأمسكوها بالقوة وحملوها إلى سيارة أحدهم وانطلقوا بها إلى منزل أسرة أحدهم، حيث كان المنزل خالياً وقتها، وقام أحد شركاء الجريمة بمواقعتها بالإكراه، وبعد أن نال من عفّتها احتجزوها لمدة يوم، ثم أخذوها وتخلصوا منها قرب الفندق الذي خطفوها من أمامه وتواروا عن الأنظار.

جديد اب برس :

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وبحسب مصدر أمني فإن المجني عليها قصدت الجهات الأمنية وروت لهم ما حصل لها على يد الذئاب الثلاثة، واكتشفت أن أسرتها سجّلت بحقها قضية تغيب لاعتقادهم أنها هاربة، وهم لا يعلمون أنها مخطوفة، وعلى الفور قام رجال الأمن بإحاطة وكيل النائب العام بالواقعة، فأمر بتسجيل القضية تحت مسمى خطف بقصد هتك العرض أحيلت إلى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وقام رجالها بإجراء التحريات التي دلّت على هوّية الجناة الثلاثة وتمكنوا من القبض عليهم، وجارٍ إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في ملابسات الواقعة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.