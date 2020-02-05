شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ليست تابعة للتحالف ولا الأمم المتحدة ..دولة عربية ترسل الان طائرة على وجه السرعة إلى مطار صنعاء لتنفيذ هذة المهمة ..شاهد كيف كانت النهاية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وصلت طائرة مصرية الى مطار صنعاء الدولي اليوم الثلاثاء لنقل صيادين مصريين سبق واحتجزتهم المليشيات الحوثيين بعد دخولهم في الحياة الاقليمية في الساحل الغربي.

وعادت الى مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، الطائرة الخاصة التي أرسلتها مصر لنقل الـ32 صيادًا الذين كانوا محتجزين في اليمن، بعد الجهود التي بذلتها السلطات المصرية لإطلاق سراحهم.

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وعلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الحدث، قائلًا:“تابعت بكل فخر وإعزاز الجهود المكثفة المبذولة والتي استمرت لعدة أيام لإنهاء أزمة احتجاز 32 صيادًا مصريًا في اليمن، حيث أسفرت تلك الجهود عن الحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن إلى الأراضي المصرية في إطار حرص الدولة على تأمين رعاياها في الداخل و الخارج“.

وأضاف الرئيس المصري في تعليق نشرته الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك:“أتقدم بالشكر والتقدير للقائمين على عودتهم لبلادهم آمنين“.

وكان مركبا الصيد ”المصطفى الهادي“ و“وان تو“ وعلي متنهما 32 صيادًا من عزبة البرج بمركز دمياط والروضة بمركز فارسكور، قد أبحرا للصيد في المياه الإقليمية ديسمبر/كانون أول الماضي من ميناء برانيس في البحر الأحمر، إلا أنهما جنحا وتم احتجازهما من قبل السلطات اليمنية بتهمة اختراق المياه الإقليمية دون تصريح، في ميناء الحديدة اليمني، لحين خضوع الصيادون للمحاكمة، قبل أن تتمكن الجهود المصرية من إعادتهم مرة أخرى.