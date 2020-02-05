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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا هذا الخبر العاجل بعد بث مشاهد تحرير محافظة الجوف

شن طيران التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، أربع غارات على مديريتي المتون والغيل بمحافظة الجوف.



وأوضح مصدر أمني ان طيران التحالف شن ثلاث غارات على المتون وغارة على الغيل مخلفة أضراراً بممتلكات المواطنين.

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وكان الإعلام الحربي اليمني وزع في وقت سابق يوم الثلاثاء، مشاهد تفصيلية للعملية العسكرية الكبرى لتحرير مديريات في محور الجوف من مرتزقة التحالف السعودي الأمريكي ضمن مسارات عملية البنيان المرصوص.



ووثقت المشاهد اقتحام مجاهدي جماعة الحوثيين محاور قولت الجيش في محور الجوف من عدة مسارات، وتطهيرها بالكامل واغتنام العشرات من الدبابات والمدرعات والآليات والمدافع ومخازن للأسلحة.



وأظهرت الجيش وهم يلوذون بالفرار على متن آليات وأطقم مخلفين وراءهم قتلاهم وجرحاهم فيما بقي من لم يستطع الفرار منهم صار أسيرا بيد مجاهدي جماعة الحوثيين.



وأوضحت عدسة الإعلام الحربي سقوط معسكرات التحالف بكامل عتادها وعشرات الآليات والدبابات والمدرعات، ومخازن الأسلحة وهي تحترق بنيران مجاهدي جماعة الحوثيين.