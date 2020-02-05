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صنعاء - ياسمين الخيامي - العميد أحمد علي عبد الله صالح يتلقى خبر صاعق وكارثي هز كل كيانه ويمكن ان يجعله يترك العاصمة الاماراتية ابو ظبي ويتوجه ألى العاصمة صنعاء ( صورة )

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