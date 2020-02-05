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صنعاء - ياسمين الخيامي - عبد الملك الحوثي يذرف الدموع من شدة القهر بعد الاعلان رسميا عن هذا النبأ الفاجع الذي قصم ظهر الحوثيين ومواكب الجنازة تبكي كل الهاشميين

أعلنت مليشيات الانقلاب الحوثية، مقتل المئات من مقاتليها خلال المواجهات التي تشهدها جبهات نهم والجوف ومأرب، إذ شيعت مئات القتلى على مدى أسبوعين، بينهم قيادات برتب عسكرية رفيعة كان أبرزها الرائد يحيى محمد عبد الوهاب الشامي - والرائد محمد علي الأشول والنقيب عمار ناصر الصيفي والملازم أول ساجد حسن الخراشي والجندي حمزة عبد الله الحرضي والجندي زاعق سنان حمادي والجندي يحيى حسين سعدان).

ونظمت المليشيات الحوثية، أكثر من 20 موكباً لتشييع قتلاها خلال يومين فقط في صنعاء وذمار وعمران وحجة وإب، والذين يرجح أنهم قتلوا في المواجهات الدائرة في نهم والجوف ومأرب شرق العاصمة صنعاء.

وخسرت مليشيات الحوثي خلال الأسبوعين الأخيرين المئات من عناصرها بينهم على الأقل 80 من قادتها الميدانيين، الذين كانت دفعت بهم في عمليات تهدف إلى التقدم على حساب قوات الجيش الوطني. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد كيف تغيرت ملامح هذا الزعيم العربي الذي كان يرعب السعودية ودول الخليج وينفذون اوامره دون تاخير..شاهد كيف انهكه المرض وجعله عجوز قبيح (صورة) عبد الملك الحوثي يذرف الدموع من شدة القهر بعد الاعلان رسميا عن هذا النبأ الفاجع الذي قصم ظهر الحوثيين ومواكب الجنازة تبكي كل الهاشميين ليست أمريكا ولا بريطانيا..دولة نووية تصعق عبد الملك الحوثي وتزود السعودية بسلاح فتاك سيقلب المعادلة ويجعل الحوثي يرفع الرأية البيضاء غصبا عنه العميد أحمد علي عبد الله صالح يتلقى خبر صاعق وكارثي هز كل كيانه ويمكن ان يجعله يترك العاصمة الاماراتية ابو ظبي ويتوجه ألى العاصمة صنعاء ( صورة ) وردنا هذا الخبر العاجل بعد بث مشاهد تحرير محافظة الجوف عاجل وخطير جدا: الشرعية والتحالف يتعرضون لخيانة كبرى قبل قليل ستجعل الحوثيون يسيطرون على اليمن خلال 24 ساعة فقط ويصبح الحوثي حاكما فعليا لكل اليمنيين الجزيرة تصعق الرئيس هادي وتفضح السر الذي حاول اخفائه عن الاجراءات السعودية القاسية والمهينة التي مسحت بكل وزراء الشرعية الارض ومرغت انفهم بالتراب Advertisements خطير جدا..حفيد مفتي المملكة يصعق الملك سلمان وولي عهده ويتهم الجيش السعودي بانه ضعيف وعاجز عن مواجهات الحوثيين وتحقيق اي انتصار رغم مزانيته الضخمة وردنا الان..عيدروس الزبيدي يتلقى قبل قليل ضربة ساحقة قصمت ظهره ، واثارت جنون ولي عهد ابو ظبي ودفعته للتخلي عن الزبيدي والبحث عن بديل قوي ( صورة ) بشرى سارة لكل اليمنيين..للراغبين في الحصول على جواز سفر لهم ولعائلاتهم وعليهم التوجه فورا الى هذا المكان للحصول عليها بكل يسر وسهولة ( صورة ) وردنا قبل لحظات ..الانقلاب على هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الجديد، واعلان سلطان جديد بديلا عنه ...والخبر ينزل كالصاعقة على رؤوس كل ابناء السلطنة ورد للتو..ولي العهد السعودي يباغت الجميع بتوجيهات صارمة صعقت الرئيس هادي والجنرال الاحمر واصابتهم بالرعب والهلع..لكنها جعلت عبد الملك الحوثي يطير فرحا وردنا الان.. اخر صورة للإعلامية نجوى قاسم قبل وفاتها بيوم واحد تكشف كيف بدت حالتها .. (صورة ابكت كل من شاهدها) وردنا الان.. مكرمة ملكية سارة من الملك سلمان و إعلان حكومي رسمي بشأنها.. (تفاصيل) وردنا الان.. حقيقة ما حدث قبل ساعات من الآن في شارع الستين الجنوبي بصنعاء شاهد بالصورة.. الحوثيون يشعلون جبهة متوقفة منذ 5 سنوات ويستخدمون الدبابات في ضل غياب تام للطيران..(تفاصيل+صورة) عاجل وفي غاية الخطورة..الحوثي يباغت الجميع ويلجأ لحيلة شيطانية تتسبب في اختفاء هذه المحافظة اليمنية عن الخارطة العالمية ( تعرف على المحافظة وسب اختفائها )

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