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صنعاء - ياسمين الخيامي - الجزيرة تصعق الرئيس هادي وتفضح السر الذي حاول اخفائه عن الاجراءات السعودية القاسية والمهينة التي مسحت بكل وزراء الشرعية الارض ومرغت انفهم بالتراب

2020/02/05 الساعة 12:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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