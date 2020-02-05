شكرا لبحثكم عن خبر استعدادا للتحرير الكامل .. وحدات عسكرية تنضم الى القوات المشتركة في جبهات الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انتشرت وحدات عسكرية تابعة للواء الأول صاعقة صباح الثلاثاء في مناطق التمركز المخصصة لها ضمن القوات المشتركة في جبهة الفاخر شمال الضالع .وبحسب العميد ركن عبدالكريم صولان “ابو قاسم” قائد اللواء الاول صاعقة : فان التعزيزات العسكرية التي دفع بها اللواء الى جبهة الفاخر تأتي في إطار المهام الوطنية والقتالية المناطه بقيادة اللواء لمساندة القوات الجنوبية المرابطة في الجبهات وتلبية للمتطلبات العسكرية الضرورية التي تمكن أبطالنا من اداء المهام القتالية على أكمل وجه في مواجهة المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا التي تحاول التقدم على مدار الساعة بهدف تحقيق إنتصار لرفع معنويات عناصرها المنهاره في جبهات الضالع ولتغطية هزائمها و انكسارات زحوفاتها وهجماتها المتلاحقة على أيدي القوات الجنوبية.

وأكد العميد صولان أنه وبحسب توجيهات القيادة العليا ممثله بالرئيس عيدروس الزبيدي فقد تمكن اللواء الاول صاعقة والى جانبه القوات المشتركة من تعزيز مواقع جبهات الضالع وتحصينها وفق استراتيجية عسكرية منظمة .

وأشاد العميد صولان بتضحيات وصمود وبسالة جنود اللواء الاول صاعقة وكل أبطال جبهة الضالع المرابطون على امتداد الجبهات المشتعلة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية الايرانية