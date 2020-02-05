شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول حكومي يكشف عن خلية إستخباراتية إماراتية بسقطرى.. والسلطة تستعد لتنفيذ خطوة هامة لحماية السيادة (اسم وصورة رئيس الخلية) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مسؤول بحكومة الشرعية، عن وجود خلية إستخباراتية لدولة الإمارات، في محافظة أرخبيل سقطرى، بهدف السيطرة على المحافظة.

وقال مستشار وزير الإعلام، مختار الرحبي، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، أن تلك الخلية يرأسها المندوب الإماراتي في سقطرى خلفان المزروعي.

وطالب الرحبي، بطرد مندوب الإمارات، المزروعي من سقطرى. مشيراً إلى أنه دخل الأرخبيل تحت غطاء العمل الإنساني لكنه يعمل ضمن خلية استخباراتية للسيطرة على المحافظة. متهما المرزوعي وأعضاء الخلية الاستخباراتية، بشراء ولاء قيادات عسكرية واجتماعية بمبالغ مالية طائلة لتسليم سقطرى.

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ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوتر مجددا في محافظة أرخبيل سقطرى ، الذي ينذر بمواجهات بين قوات الجيش ومليشيات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً ، خاصة بعد اعلان كتيبة حرس الشواطئ التابعة للجيش الوطني انضمامها لمليشيات الانتقالي، بعد اغراءات عديدة تلقتها من العقيد الإماراتي خلفان المزروعي.

وعلى اثر ذلك أعتبر مسئولون في السلطة المحلية بسقطرى هذه الخطوة مقدمة لمخطط انقلابي تقف خلفه الامارات.

وأمهلت السلطة المحلية في محافظة أرخبيل سقطرى، كتيبة حرس الشواطئ التابعة للواء الأول مشاة بحري، 24 ساعة للعودة إلى جادة الصواب، مالم فسيتم فرض النظام والقانون و حماية مؤسسات الدولة وأمن وسلامة المواطنين و أملاكهم.