شكرا لبحثكم عن خبر عاجل وحصري : سلطنة عمان ترسل طائرة خاصة إلى ووهان لجلب هذا العدد من الطلاب اليمنيين مع صرف مبالغ مالية لكل طالب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بعد منشادات مستمرة للطلاب اليمنيين في الصين وخوفهم من الاصابة بفيروس كورونا، سارعت سلطنة عمان بإرسال طائرة خاصة لجلب الطلاب اليمنيين المتواجدين في مدينة ووهان الصينية، بؤرة فيروس كورونا الجديد، لأخذ ١٧0 طالب يمني. وقال مصدر مطلع " لوطن الغد " إن "الطلاب اليمنيين سيتم نقلهم إلى أقرب مستشفى لفحصهم والتأكد من خلوهم من المرض، بدون دخولهم إلى مبنى المطار كإجراء احترازي".وسيتم نقل الطلاب عبر الممرات الحدودية بين السلطنة واليمن مع صرف مبالغ مالية لكل طالب لتسهيل عملية سفرهم إلى اليمن.

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