اليمن تفرج عن 32 مصري

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
أفرجت حكومة الإنقاذ الوطني ، الثلاثاء، عن 32 بحاراً مصرياً بموجب عفو من رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، كانت قوات خفر السواحل القت القبض عليهم في وقت سابق أثناء تواجدهم بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية اليمنية.
ووصلت إلى مطار صنعاء الدولي، الثلاثاء، طائرة مصرية تحمل ممثلين عن جمهورية مصر الشقيقة لاستلام البحارة المفرج عنهم.
وتأتي هذه الخطوة تعبيراً عن قيم الشعب اليمني الأصيلة ومستوى التقدير والاحترام الذي يحتفظ به تجاه الشعب المصري والعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
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