شكرا لبحثكم عن خبر من هو القيادي المؤتمري البارز الذي قتل في صنعاء"تفاصيل صورة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام بصنعاء الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة البرلماني المؤتمري الشيخ محمد علي قاسم قواره، عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني الصادق في خدمة الوطن والثورة والجمهورية والوحدة.

وأشاد ابوراس في البرقية التي بعث بها إلى الشيخ أحمد محمد علي قواره.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من هو القيادي المؤتمري البارز الذي قتل في صنعاء"تفاصيل صورة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.