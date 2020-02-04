شكرا لبحثكم عن خبر ترتيبات حكومية لإنشاء غرفة عمليات لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ناقشت لجنة الطوارئ الحكومية برئاسة نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي اليوم الثلاثاء، الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتقال فيروس كورونا إلى اليمن.

ووفق وكالة الانباء اليمنية "سبأ"، ناقشت اللجنة إعداد خطة طوارئ متكاملة بالتعاون والتنسيق بين الجانبين الحكومي ومنظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وكذا إنشاء غرفة عمليات وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة.

وأكد نائب رئيس الوزراء إلى تضافر جميع الجهود الحكومية والشركاء من المنظمات لمواجهة هذا الوباء وتوعية المجتمع بالمحافظة على النظافة العامة عبر مختلف الطرق بما فيها وسائل الإعلام.

وجدد نائب رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بأوضاع الطلاب والأسر اليمنية المتواجدين في جمهورية الصين من خلال التواصل مع سفارة بلادنا في الصين واتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بالحفاظ عليهم وسلامتهم.

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وأمس الإثنين، وجهت الحكومة اليمنية بتشكيل لجنة طوارئ برئاسة نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي لمتابعة الطلاب والجالية اليمنية العالقين في مدينة ووهان الصينية، وسبل إجلائهم وتوفير كامل الرعاية الصحية، إضافة إلى اتخاذ سياسية علاجية عاجلة وتوفير مراكز حجز صحية وتدريب كوادر متخصصة.

وكان مصدر في السفارة اليمنية بالصين قال في تصريح لـ" الحرف 28" إن عدد الطلاب اليمنيين الذين ما زالوا عالقين في مدينة ووهان الصينية التي ينتشر فيها فيروس كورونا 199 طالبا.

وأوضح المصدرأن الاحصائيات الأولية التي تمت خلال اليومين الماضيين أظهرت وجود عدد 128 طالب و 33 آخرين مع أسرهم في مدينة ووهان في الصين مركز إنتشار فيروس كورونا.

وذكر المصدر أن إجمالي الطلاب اليمنيين المتواجدين في الصين يصل عددهم إلى "ما يقارب 5500 طالب وطالبة مبتعثين وآخرين يدرسون على نفقتهم الخاصة وبعضهم حاصلين على منح من الحكومة الصينية".

ووفقاً للسلطات الصينية فإن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في مدينة ووهان بإقليم هوبي بوسط البلاد في ديسمبر/كانون الأول ارتفع إلى 361 حتى الأحد 2 فبراير/شباط بزيادة 57 حالة عن اليوم السابق.