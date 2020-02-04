شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: الحوثيون يشعلون جبهة متوقفة منذ 5 سنوات وبالدبابات وغياب تام للطيران والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت مصادر عسكرية، بأن معارك عنيفة احتدمت في جبهة ثرة شمال أبين من جهة البيضاء. وذكرت المصادر لموقع (أحداث نت)، بأن مليشيا الحوثي أدخلت سلاح الدبابة على الخط لأول مرة. وأكدت المصادر بأن الاشتباكات تتم في ظل غياب تام لطيران التحالف وتوقف الجبهة منذ أكثر من خمس سنوات. وحصل (أحداث نت) على صورة من عقبة ثرة قبل قليل.

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