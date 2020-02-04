شكرا لبحثكم عن خبر محافظ شبوة: الإمارات تموّل الفوضى بميزانيات ضخمة وهذا ما سيحدث والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اتهم محافظ محافظة شبوة شرقي اليمن محمد صالح بن عديو الثلاثاء، دولة الإمارات بأنها تمول الفوضى في المحافظة بميزانيات ضخمة لكنه شدد على أن ما سيحدث إفشال “التأمر”.

جاء ذلك، في بيان اطلع نشوان نيوز على نسخة منه، حيث قال “لدينا إيمان أعمق من رواسي شبوة وشوامخها بإن كل محاولة لإرباك أمن واستقرار المحافظة ستفشل وأن المال الذي يدفع لإحداث الفوضى وزراعة الفتن لن يجدي نفعا أمام إرادة وعزيمة وحكمة أبناء شبوة”.

وأضاف “أمن المواطن وسكينته واستقراره هدف تهون أمامه التضحيات، ندرك أن الأشرار سيبذلون كل ما في وسعهم لزرع الفتن وأن غايتهم أن يروا شبوة ممزقة ضعيفة تعمها الفوضى”.

وتابع بن عديو بأنه “في كل مرة يخيب كيدهم وتآمرهم أمام صمود شبوة التي اتخذت قرارها بالسير في طريق الأمن والتنمية”.

وقال “مؤسف جدا أن تمول الإمارات الفوضى في شبوة بميزانيات ضخمة وأن يتم استغلال حاجة الناس للزج بهم ليكونوا ضحايا لتحقيق أطماع نفوس مأزومة، تلك الأموال لو أنفقت في تقديم خدمات أو عون للناس لكفتهم”.

وختم بأن “لا تراجع عن وضع شبوة في مكانها اللائق بها كمحافظة يعمها الأمن والاستقرار والتنمية سنمد اليد لنتشارك جميعا في بناء شبوة لكل راغب وفي اليد الأخرى القانون وسلطة الدولة لكل عابث ارتضى أن يبيع نفسه وضميره”.

وتشهد شبوة من حين لآخر تصعيداً بين المجلس الانتقالي الجنوبي والسلطة المحلية وذلك بعد أن فقد الأول السيطرة عبر النخبة الشبوانية على أجزاء كبيرة من المحافظة في أغسطس 2019.