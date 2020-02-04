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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. الرئيس السيسي يعلق على عودة الصيادين المحتجزين في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020
السعودية نيوز
علق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على عودة 32 صيادًا مصريًا كانوا محتجزين في دولة اليمن، مشيدًا بجهود الدولة المصرية.
وكتب السيسي في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تابعت بكل فخر واعزاز الجهود المكثفة المبذولة والتي استمرت لعدة أيام لإنهاء أزمة احتجاز 32 صيادًا مصريًا في دولة اليمن، حيث أسفرت تلك الجهود على الحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن للأراضي المصرية في إطار حرص الدولة على تأمين رعاياها بالداخل و الخارج".
وأعرب الرئيس السيسي، عن شكره وتقديره للقائمين على عودة الصيادين إلى بلادهم آمنين، قائلًا: "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".
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