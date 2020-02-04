شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهلال الأحمر الإماراتي يقدم الرعاية الطبية لأهالي منطقة حسي سالم بالمخا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 تقدم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الرعاية الطبية إلى أهالي منطقة حسي سالم التابعة لمديرية المخا غرب محافظة تعز، وذلك ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة بالساحل الغربي

Advertisements وسيرت الهيئة عيادة طبية متنقلة إلى المنطقة، وقام الفريق الطبي باستقبال المرضى من السكان ومعاينة الحالات المرضية وتشخيصها بعمل الفحوصات المخبرية وتقديم العلاج المناسب لها بشكل مجاني وقال مصدر عامل في الفريق الطبي أن الفريق قام بالنزول الميداني إلى قرية حسي سالم بمحافظة تعز لمعاينة الحالات المرضية من المواطنين وتقديم العلاجات المناسبة لهم بشكل مجاني وعبر المواطنون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على جهودها الإنسانية في الساحل الغربي وتسيير العيادات الطبية المتنقلة لعلاج المرضى من المواطنين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الأحمر الإماراتي يقدم الرعاية الطبية لأهالي منطقة حسي سالم بالمخا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.