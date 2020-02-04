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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن .. إستعدادات لإفتتاح سوق تجاري في مديرية المنصورة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
تشهد العاصمة عدن إستعدادات لإفتتاح سوق تجاري في مديرية المنصورة، تحت مسمى "نايتي مول التجاري" .
وتفقد أمين عام هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، أحمد حامد لملس، اليوم الثلاثاء، سير الإستعداد لإفتتاح المركز .
وأستمع لملس من مدير السوق، قحطان عتوان إلى شرح حول أقسام السوق المتعددة، وأبرز الخدمات التي يقدمها للمستهلك والعائلات والأطفال، من خلال ما يتضمنه المركز من محلات تجارية مختلفة ومطاعم وبوفيهات وقاعات ألعاب وغيره.
وخلال لقائه بإدارة السوق، عبر الأمين العام عن اعجابه بالمشروع ومايحتويه من مرافق تجارية وترفيهية وخدماتية، مشيدا بخطوة رأس المال الجنوبي في تشييد هكذا مشاريع ترتبط بالمواطن وخدماته في العاصمة الجنوبية عدن.
وأكد الأمين العام على تشجيع المجلس الانتقالي الجنوبي لمثل هذه المشاريع الكبيرة التي تساعد على تسهيل حصول المواطن على احتياجته في وقت قياسي وتوفير متنفسات ترفيهية للأسر والأطفال على وجة الخصوص، بالإضافة إلى توفير المئات من فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل، داعيا رجال المال والأعمال إلى الاستثمار في العاصمة والاسهام في إعادة النشاط التجاري للعاصمة التي تعرضت لاستهداف بنيتها التجارية وتنفير الشركات الاستثمارية العالمية الكبيرة من العمل والاستثمار فيها.
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