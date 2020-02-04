شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل : حقيقة ....اجتياح مليشيا الحوثي مدينة "الحزم" عاصمة محافظة الجوف!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/04 الساعة 11:11 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أفادت مصادر محلية خاصة في مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف شمال اليمن عن سقوط كامل المدينة في يد مقاتلي جماعة الحوثي دون مواجهة عسكرية مع قوات هادي التابعة لقوات التحالف .

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واكدت المصادر حدوث عمليات هروب للقوات العسكرية التابعة لقوات هادي وكذا المليشيات التابعة لحزب الإصلاح الى المناطق الصحراوية شرق المدينة قبيل دخول الحوثيين إلى المجمع الحكومي بلحظات .

وبينت المصادر أن قوات الجيش هادي ومقاتلي حزب الإصلاح أخلت المدينة وانسحبت دون حدوث أي مواجهة عسكرية مع الحوثيين .

وكان الحوثيين قد فرضوا حصارا محكما على مدينة الحزم من ثلاثة محاور من جهات الجنوب والغرب والشمال قبيل اسقاطهم للمدينة .

