وردنا الآن : الشرعية تخسر محافظة الجوف ..والاعلام الحربي للمليشيا الحوثية ..يبث الان مشاهد تفصيلية للعملية العسكرية الكبرى لتحرير محور الجوف!!

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/04 الساعة 11:44 مساءاً (الخليج 365_متابعات)
وزع الإعلام الحربي اليوم الثلاثاء، مشاهد تفصيلية للعملية العسكرية الكبرى لتحرير مديريات في محور الجوف من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي ضمن مسارات عملية البنيان المرصوص.
ووثقت المشاهد اقتحام مجاهدي الجيش واللجان الشعبية محاور العدو ومرتزقته في محور الجوف من عدة مسارات، وتطهيرها بالكامل واغتنام العشرات من الدبابات والمدرعات والآليات والمدافع ومخازن للأسلحة.
وبينت المشاهد أسر المئات من المخدوعين الذين جندهم النظام السعودي والإماراتي ومرتزقتهم للزج بهم في محرقة الموت ووضحت المشاهد السيطرة الكاملة على المواقع والمعسكرات والألوية عن مسافات قريبة بعد أن مشط المجاهدين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة المحاور التي يتمركز فيها المرتزقة،
موضحة المجاهدين وهم يدكون مواقع المنافقين ويحررونها بالكامل. وأظهرت المرتزقة وهم يلوذون بالفرار على متن آليات وأطقم مخلفين وراءهم قتلاهم وجرحاهم فيما بقي من لم يستطع الفرار منهم صار أسيرا بيد مجاهدي الجيش واللجان الشعبية. وأوضحت عدسة الإعلام الحربي سقوط معسكرات العدوان بكامل عتادها وعشرات الآليات والدبابات والمدرعات، ومخازن الأسلحة وهي تحترق بنيران مجاهدي الجيش واللجان الشعبية.
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