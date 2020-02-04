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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. فيديو صادم لـ"تركي آل الشيخ" في أحدث ظهور بعد عملية خطيرة .. ظهر بوضعٍ مُزرٍ وبالكاد يتكلّم!!

نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ كلمة مصورة له من المستشفى الذي يخضع فيه للعلاج بالخارج عقب إجرائه جراحة خطيرة، فيما يعد أول ظهور له عقب هذه العملية.

وبدا “آل الشيخ” بحسب المقطع المتداول في وضع صحي مزرٍ حيث ظهر متعب جدا وبالكاد يستطيع الكلام، وظهرت أنابيب للتنفس بأنفه.

جديد اب برس :

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تركي آل شيخ في أول ظهور له بعد العملية يُطمئن محبيه: " وحشتوني، أنا راجع بعد اسبوعين " https://twitter.com/Gorgeous_ew/status/1224770652810424323 https://twitter.com/Gorgeous_ew/status/1224770652810424323

وفي الفيديو القصير شكر تركي “القيادة الرشيدة وأصحاب السمو والمعالي ومنسوبي هيئتي الترفيه والرياضة وجميع الأصدقاء والمتابعين في الوطن العربي على اهتمامهم بمتابعة حالته الصحية.”

وطمأن آل الشيخ الجميع باستقرار حالته الصحية، مشيرًا إلى اقتراب موعد عودته للمملكة بعد تجاوز الوعكة الصحية خلال الأسبوعين المقبلين.

يشار إلى أن رئيس هيئة الترفيه كان قد سافر إلى إحدى الدول الأوروبية، في شهر ديسمبر، لإجراء عملية في الرأس بسبب معاناته من نزيف متقطع يتسبب بأرقه وعدم نومه بشكل كاف، فضلا عن ضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم.





ويعتبر “آل الشيخ” أحد أبرز المقربين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وعيَّنه الملك سلمان، في سبتمبر 2017، رئيساً لهيئة الرياضة بالبلاد، قبل أن يُعفيه أواخر عام 2018؛ في ظل تراجع الأندية والمنتخبات خليجياً وقارياً، ويضعه في رئاسة هيئة الترفيه.

وباتت تلك الهيئة محط غضب عارم بين السعوديين؛ لدورها البارز في تغيير وجه المملكة المحافظ، بحفلات وعروض وفعاليات تخللها كثير من الانفتاح والانسلاخ عن هوية البلاد المحافظة.