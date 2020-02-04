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ظهور فاضح لسما المصري وسط رجال على أحد الشواطئ

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عدن - ياسمين التهامي - ظهور فاضح لسما المصري وسط رجال على أحد الشواطئ

سما المصرى تستفز متابعيها بفيديو مثير على أحد الشواطئ

نشرت الراقصة المصرية، ، مقطع فيديو لها على حسابها الرسمى بموقع إنستجرام، وهي ترتدي ملابس مثيرة على أحد الشواطئ.

 

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وتعرضت سما لانتقادات لاذعة عقب نشرها للفيديو بسبب ظهورها الفاضح، حيث ارتدت فستان شفاف أظهر ملابسها الداخلية.

ورصد الفيديو قيام مجموعة من الرجال بالتجمع حولها من أجل التقاط صور معها، لتقوم الأخيرة بالتجاوب معهم وسط وصلة من الضحكات المتبادلة فيما بينهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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