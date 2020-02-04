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عدن - ياسمين التهامي - ظهور فاضح لسما المصري وسط رجال على أحد الشواطئ

سما المصرى تستفز متابعيها بفيديو مثير على أحد الشواطئ نشرت الراقصة المصرية، سما المصري، مقطع فيديو لها على حسابها الرسمى بموقع إنستجرام، وهي ترتدي ملابس مثيرة على أحد الشواطئ. جديد اب برس : Advertisements وتعرضت سما لانتقادات لاذعة عقب نشرها للفيديو بسبب ظهورها الفاضح، حيث ارتدت فستان شفاف أظهر ملابسها الداخلية. ورصد الفيديو قيام مجموعة من الرجال بالتجمع حولها من أجل التقاط صور معها، لتقوم الأخيرة بالتجاوب معهم وسط وصلة من الضحكات المتبادلة فيما بينهم.

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