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عدن - ياسمين التهامي - ورد الان : آخر مستجدات الاشتباكات الدائرة الان في الجوف وأين تدور المعارك

جديد اب برس : Advertisements جددت اليوم الثلاثاء الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في مديرية المتون بمحافظة الجوف وذكرت مصادر عسكرية مطلعة ان الحوثين تقدموا في منطقة الجرعوب بمديرية المتون يتزامن ذلك مع قصف للمقاتلات جددت اليوم الثلاثاء الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في مديرية المتون بمحافظة الجوف وذكرت مصادر عسكرية مطلعة ان الحوثين تقدموا في منطقة الجرعوب بمديرية المتون يتزامن ذلك مع قصف للمقاتلات السعودية على مديرية المتون ومناطق متفرقة في المحافظة

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