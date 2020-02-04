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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الحوثي يعلن "غزو" الجنوب وقوات عسكرية ضخمة ومئات الدبابات تتحرك باتجاه هذه المحافظات "تفاصيل خطيرة"

أفادت مصادر محلية، الثلاثاء، بأن مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، تشن قصفاً مدفعياً مكثفاً في جبهة "ثرة" الواقعة بين محافظتي أبين والبيضاء.

وجاء التصعيد الحوثي، في جبهة "ثرة"، المتاخمة لمديرية لودر بمحافظة أبين جنوبي اليمن، عقب استقدام تعزيزات عسكرية كبيرة، إلى المنطقة، عبر محافظة البيضاء المحاذية.

جديد اب برس :

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وقالت المصادر، إن المقاومة الجنوبية، تصدت لهجوم شنه الحوثيون في "ثرة"، لترد المليشيا بقصف كثيف على المناطق المأهولة باستخدام الدبابات وقذائف المدفعية، وراجمات صواريخ الكاتيوشا.

وكان طه حسين قائد جبهة "ثرة"، قد طالب قبل أيام، بتعزيز القوات الجنوبية المرابطة في الجبهة، عقب دفع المليشيا الحوثية بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة.