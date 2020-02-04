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عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : وصول اول طائرة مصرية إلى مطار صنعاء بتوجيه من الرئيس المشاط (تفاصيل)

أفرجت حكومة الإنقاذ الوطني اليوم عن 32 بحاراً مصرياً بموجب عفو من رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط، كانت قوات خفر السواحل القت القبض عليهم في وقت سابق أثناء تواجدهم بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية اليمنية. جديد اب برس : Advertisements ووصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم طائرة مصرية تحمل ممثلين عن جمهورية مصر الشقيقة لاستلام البحارة المفرج عنهم. وتأتي هذه الخطوة تعبيراً عن قيم الشعب اليمني الأصيلة ومستوى التقدير والاحترام الذي يحتفظ به تجاه الشعب المصري والعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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