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عدن - ياسمين التهامي - بشرئ سارة لكل اليمنيين بدء صرف المرتبات لهذا القطاع في مختلف محافظات الجمهورية (تفاصيل)

أعلنت قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، بدء صرف المعاشات لمتقاعدي القطاع الخاص، لشهر فبراير الجاري في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.

وفي بيان صادر عنها، أكدت قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عملية صرف المعاشات التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص تتم بداية كل شهر بصورة مستمرة دون انقطاع حرصاً منها على الوفاء بالتزاماتها تجاه شريحة واسعة من أبناء المجتمع اليمني.

جديد اب برس :

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وتقدر عدد حالات المعاشات بنحو (12) ألف حالة معاش موزعة ما بين الشيخوخة والعجز والوفاة وبمبلغ إجمالي يصل إلى (700) مليون ريال شهرياً.

وتهيب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجميع منشآت أصحاب الأعمال في القطاع الخاص الغير مسجلة حتى الآن بانتهاز الفرصة وسرعة تسجيل منشآتهم بفروع ومكاتب المؤسسة للاستفادة من المزايا والخدمات التي يقدمها قانون التأمينات الاجتماعية رقم (13) مكرر لسنة 2013م حتى لا تتعرض منشآتهم للمسائلة القانونية.