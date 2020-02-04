شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بأمر مباشر من الملك سلمان...صدور قرار ملكي بإعدام "عسيري" ووزارة الداخلية تصدر بيان هام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : بأمر مباشر من الملك سلمان...صدور قرار ملكي بإعدام "عسيري" ووزارة الداخلية تصدر بيان هام

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة السعوديين في مدينة أبها بمنطقة عسير، بناءًا على صدور أمر ملكي بعد استنفاد درجات التقاضي أمام المحاكم.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، بيان وزارة الداخلية، والتي قالت فيه، أن المواطن السعودي حمود بن محمد بن مغرم آل ناهض عسيري، أقدم على قتل المواطن جابر بن أحمد بن محمد آل بومدره ، وذلك بضربه عدة ضربات في أنحاء متفرقة من جسمه أدت إلى وفاته.

جديد اب برس :

Advertisements

وأشار البيان إلى أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / حمود بن محمد بن مغرم آل ناهض عسيري اليوم الثلاثاء الموافق 10 / 6 / 1441 هـ بأبها بمنطقة عسير.