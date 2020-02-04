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عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : ارتفاع جنوني للدولار والريال السعودي امام الريال اليمني في صنعاء وعدن

اسعار الشراء والبیع في عدن الدولار الأمریكي: 650 – 655 جديد اب برس : Advertisements الریال السعودي: 171 – 172 أسعار الصرف والبیع في العاصمھ صنعاء: الدولار الأمریكي: 592 – 594 الریال السعودي: 156 _ 156

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