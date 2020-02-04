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صنعاء - ياسمين الخيامي - معركة شرسة بين ‘‘أفعى الكوبرا’’ القاتلة ونسر عملاق جارح .. وأحدهما يمزق الآخر إلى أشلاء .. شاهد كيف انتهت المواجهة المرعبة (صور مخيفة )

تمكن مصور محترف من تصوير نسر يمسك بثعبان كوبرا قبل أن يمزقه إلى أشلاء.

شاهد جواثامان غانيسان ، 48 عامًا ، نسرا هو يلتهم ثعبان الكوبرا السام في بحيرة ثينري في منطقة كانشيبورام بالهند في أغسطس الماضي.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، قال المصور أنه كان يسير بالريف عندما رأى افعى الكوبرا تقفز أمام النسر الذي كان يبحث عن أي فريسة.

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وقبل أن يسمك النسر بالثعبان طار على بعد 300 متر لبضع ثوان ليحجم على فريسته السامة.