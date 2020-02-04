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صنعاء - ياسمين الخيامي - خطير جدا..حفيد مفتي المملكة يصعق الملك سلمان وولي عهده ويتهم الجيش السعودي بانه ضعيف وعاجز عن مواجهات الحوثيين وتحقيق اي انتصار رغم مزانيته الضخمة

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