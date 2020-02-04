شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو..ولي العهد السعودي يباغت الجميع بتوجيهات صارمة صعقت الرئيس هادي والجنرال الاحمر واصابتهم بالرعب والهلع..لكنها جعلت عبد الملك الحوثي يطير فرحا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..ولي العهد السعودي يباغت الجميع بتوجيهات صارمة صعقت الرئيس هادي والجنرال الاحمر واصابتهم بالرعب والهلع..لكنها جعلت عبد الملك الحوثي يطير فرحا

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كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو..ولي العهد السعودي يباغت الجميع بتوجيهات صارمة صعقت الرئيس هادي والجنرال الاحمر واصابتهم بالرعب والهلع..لكنها جعلت عبد الملك الحوثي يطير فرحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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