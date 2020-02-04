شكرا لمتابعة خبر عن بشرى سارة لكل اليمنيين..للراغبين في الحصول على جواز سفر لهم والعائلاتهم عليهم التوجه فورا الى هذا المكان للحصول عليها بكل يسر وسهولة ( صورة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - بشرى سارة لكل اليمنيين..للراغبين في الحصول على جواز سفر لهم والعائلاتهم عليهم التوجه فورا الى هذا المكان للحصول عليها بكل يسر وسهولة ( صورة )

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