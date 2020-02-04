شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان.. اخر صورة للإعلامية نجوى قاسم قبل وفاتها بيوم واحد تكشف كيف بدت حالتها .. (صورة ابكت كل من شاهدها) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. اخر صورة للإعلامية نجوى قاسم قبل وفاتها بيوم واحد تكشف كيف بدت حالتها .. (صورة ابكت كل من شاهدها)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالو انها لمذيعة قناة العربية نجوى قاسم قبل وفاتها بيوم واحد

من جهة اخرى قال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل إبراهيم المنصوري لـ"الإمارات اليوم إن جميع المؤشرات والفحص الطبي المبدئي تؤكد أن وفاة الإعلامية اللبنانية، المذيعة بمحطة العربية، نجوى قاسم، طبيعية نتيجة ازمة قلبية، لافتاً إلى أن شرطة دبي اتخذت إجراءاتها المعتادة وتشمل فحصها من قبل خبراء الطب الشرعي بالأدلة الجنائية مرجحاً تأكيد نتيجة الفحص الأول.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

خطير جدا..حفيد مفتي المملكة يصعق الملك سلمان وولي عهده ويتهم الجيش السعودي بانه ضعيف وعاجز عن مواجهات الحوثيين وتحقيق اي انتصار رغم مزانيته الضخمة

وردنا الان..عيدروس الزبيدي يتلقى قبل قليل ضربة ساحقة قصمت ظهره ، واثارت جنون ولي عهد ابو ظبي ودفعته للتخلي عن الزبيدي والبحث عن بديل قوي ( صورة )

بشرى سارة لكل اليمنيين..للراغبين في الحصول على جواز سفر لهم ولعائلاتهم وعليهم التوجه فورا الى هذا المكان للحصول عليها بكل يسر وسهولة ( صورة )

وردنا قبل لحظات ..الانقلاب على هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الجديد، واعلان سلطان جديد بديلا عنه ...والخبر ينزل كالصاعقة على رؤوس كل ابناء السلطنة

ورد للتو..ولي العهد السعودي يباغت الجميع بتوجيهات صارمة صعقت الرئيس هادي والجنرال الاحمر واصابتهم بالرعب والهلع..لكنها جعلت عبد الملك الحوثي يطير فرحا

Advertisements

وردنا الان.. اخر صورة للإعلامية نجوى قاسم قبل وفاتها بيوم واحد تكشف كيف بدت حالتها .. (صورة ابكت كل من شاهدها)

وردنا الان.. مكرمة ملكية سارة من الملك سلمان و إعلان حكومي رسمي بشأنها.. (تفاصيل)

وردنا الان.. حقيقة ما حدث قبل ساعات من الآن في شارع الستين الجنوبي بصنعاء

شاهد بالصورة.. الحوثيون يشعلون جبهة متوقفة منذ 5 سنوات ويستخدمون الدبابات في ضل غياب تام للطيران..(تفاصيل+صورة)

عاجل وفي غاية الخطورة..الحوثي يباغت الجميع ويلجأ لحيلة شيطانية تتسبب في اختفاء هذه المحافظة اليمنية عن الخارطة العالمية ( تعرف على المحافظة وسب اختفائها )

وكان قد أثار خبر وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم المفاجئ قبل ظهر اليوم، عن 52 عاماً داخل شقتها بدبي، صدمة في الوسط الإعلامي اللبناني والعربي، وترك أسئلة لدى متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المنصوري أن الإعلامية المتوفية، البالغة من العمر 52 عاماً، كانت تعيش مع أفراد من أسرتها في منزل جديد بمنطقة المارينا، وفي أجواء اعتيادية احتفلت معهم وأصدقائها برأس السنة الجديدة، وتوجهت إلى سريرها بشكل طبيعي ليلة أمس، وحين دق المنبه في الصباح لم تستيقظ ما أثار قلقهم، فتوجهوا إليها وحاولوا إيقاظها لكنها لم تستجب فاتصلوا بالإسعاف وتبين من خلال الفحص وفاتها نتيجة أزمة قلبية، لافتاً إلى أن هناك أطباء بين أفراد أسرتها، ولم تكن تعاني من أمراض أو مشكلات صحية قبل الوفاة.

وقد كان المنجم اللبناني ميشال حايك فجر مفاجأة مدوية بتوقعه مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني ووفاة النجمة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم قبل أيام من الرحيل المفاجئ لهاتين الشخصيتين.