شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد بالفيديو: ميريام كلينك تظهر من على السرير بإوضاع مثيرة وطبيبها يداعب منطقتها الحساسة والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت الفنانة الاستعراضية ميريام كلينك فيديو وصورة لها عبر صفحتها الخاصة على الانستجرام برفقة طبيب التجميل الخاص بها.

حيث ظهرت الفنانة ميريام كلينك وهي في عيادة طبيبها وتستلقي على السرير وكان من الواضح انها تجري عملية حقن في وجهها مجددا.

اختارت الفنانة ميريام كلينك في ظهورها بنطال جينز ممزق وبلوزة باللون الزهري مكشوفة البطن وتسريحة شعر منسدلة.

Advertisements

وعلقت الفنانة ميريام كلينك على الفيديو وكتبت: " جراحي الأفضل تحققوا من عمله"

الفيديو اثار الجدل بشكل واسع بين الجمهور وعلقوا عليه بأفظع الكلمات وقالوا لها بدأت تتحولي الى البلاستيك كفي عن ذلك، أما الصورة التي ظهرت وهي تقف الى جانب طبيبها اثارت سخرية الجمهور وعلقوا عليها "لك وين عم تطلع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو: ميريام كلينك تظهر من على السرير بإوضاع مثيرة وطبيبها يداعب منطقتها الحساسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.