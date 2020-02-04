شكرا لبحثكم عن خبر طلاب الاذاعة بجامعة عدن يزورون الغد المشرق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نظم طلاب كلية الآداب قسم الإعلام الدفعة (19) تخصص إذاعة وتلفزيون صباح اليوم زيارة علمية لمقر قناة الغد المشرق عدن وذلك لرفدهم بالمعلومات في المجال التطبيقي.

حيث تم إستقبالهم في المقر أول مصورة على مستوى الجزيرة العربية الأستاذة ذكرى ، حيث قامت بتقديم المعلومات للطلاب وذلك لتطوير انفسهم من خلال ممارسة العمل التطبيقي الميداني...

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ومن جانبه أيضا قام بأستقبال الطلاب الأستاذ صلاح العاقل مدير المقر وقدم شرح مفصل عن الاستوديو الإذاعي والتلفزيوني وكيفية العمل داخل الاستوديو ، وكذا التنسيق مع العاملين داخل الاستوديو..

هذه الزيارة جاءت بالتنسيق من قبل الأستاذة رنا الحطيبي أستاذ معيد في قسم الإعلام وذلك من أجل إكتساب الطلاب الخبرة وممارسة العمل الإعلامي بشكل صحيح...

اخيرآ عبر الطلاب عن مدى سعادتهم بهذه الزيارة شاكرين الأستاذة رنا الحطيبي، على الجهد الذي بذلته من اجل التنسيق لهذه الزيارة العلمية وكذا سعادتهم بلقاء الأستاذة المصورة ذكرى ومدير المقر الأستاذ صلاح العاقل.