شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : قناة فضائية تعلن وفاة أهم فنانة عربية قبل قليل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفيت اليوم الثلاثاء، الفنانة نادية لطفي، عن عمر ناهز الـ83 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك حسبما ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وكانت الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى قد تدهورت في الفترة الأخيرة، بعد أن بدأت تتحسن إذ استعادت وعيها بشكل طفيف ، وتتحدث مع من حولها، مع استمرار وجودها داخل العناية المركزة تحت إشراف فريق من الأطباء، إلا أنها سرعان ما دخلت في غيبوبة مرة أخرى.