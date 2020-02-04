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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة المسائية ليوم الثلاثاء .. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة المسائية ليومنا الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2020 ، وهي كالتالي:
البحسني يصدر قراري تكليف جديدين.. تعرف عليهما
https://www.elyamnelaraby.com/456806/
أبين.. مليشيا الحوثي تقصف بالمدفعية الثقيلة والدبابات مواقع الجيش في عقبة ثرة
https://www.elyamnelaraby.com/456809/
تنفيذ حملة لإزالة اشجار السيسبان التي تعيق حركة السيارات في خط الشحر الحامي
https://www.elyamnelaraby.com/456813/
رئيس الجمهورية يؤكد لسفراء بعض الدول أن السلام هو خيار اليمنيين الأوحد
https://www.elyamnelaraby.com/456825/
إعلامي جنوبي : حزب الإصلاح يعرقل إتفاق الرياض لمصلحة الحوثيين
https://www.elyamnelaraby.com/456829/
شاهد .. 20 موكب تشييع لقتلى الحوثيين خلال يومين
https://www.elyamnelaraby.com/456832/
هاني بن بريك يقترح إنشاء مجلس إنتقالي في الشمال لمكافحة الحوثي والإخوان
https://www.elyamnelaraby.com/456836/
بن فريد يساءل بن عديو : ماذا نقول عن الذي ينفذ أجندة الإخوان في شبوة ؟
https://www.elyamnelaraby.com/456849/
قتيل وجريح برصاص مسلح في سبرة إب
https://www.elyamnelaraby.com/456852/
الإصلاح يساعد الحوثيين على الإنتقام لمقتل قاسم سليماني
https://www.elyamnelaraby.com/456861
شاهد.. ناشط يهاجم الحكومة.. ويشيد بالدور الإماراتي في مواجهة الحوثي
https://www.elyamnelaraby.com/456863
اختراق الجبهات.. هكذا رد محور الشر على مقتل الرجل الثاني لإيران
https://www.elyamnelaraby.com/456870/
شاهد حلقة مثيرة للجدل حول أحد ملوك اليمن القدماء .. وحقيقة استعانته بالجن لحكم اليمن
https://www.elyamnelaraby.com/456871/
وزير الخارجية : إتفاق السويد ليس هدفه إيقاف إطلاق النار فقط
https://www.elyamnelaraby.com/456917
اللواء بن بريك يؤكد حرص الإنتقالي على الإستفادة من الطاقات البشرية والعلمية الجنوبية
https://www.elyamnelaraby.com/456918/
ناشط جنوبي : ما يقدمه الإصلاح لإيران يعجز الحوثي وحزب الله عن تقديمه
https://www.elyamnelaraby.com/456922/
المجلس الإنتقالي الجنوبي يتكفل بإعادة تأهيل متحف الثورة بردفان
https://www.elyamnelaraby.com/456926/
الحكومة : إستمرار رفض الميليشيات وصول الفريق الأممي لخزان صافر أمر غير مقبول
https://www.elyamnelaraby.com/456927/
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