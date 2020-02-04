أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة المسائية ليوم الثلاثاء .. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة المسائية ليومنا الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2020 ، وهي كالتالي:

البحسني يصدر قراري تكليف جديدين.. تعرف عليهما https://www.elyamnelaraby.com/456806/ أبين.. مليشيا الحوثي تقصف بالمدفعية الثقيلة والدبابات مواقع الجيش في عقبة ثرة https://www.elyamnelaraby.com/456809/ تنفيذ حملة لإزالة اشجار السيسبان التي تعيق حركة السيارات في خط الشحر الحامي https://www.elyamnelaraby.com/456813/ رئيس الجمهورية يؤكد لسفراء بعض الدول أن السلام هو خيار اليمنيين الأوحد https://www.elyamnelaraby.com/456825/ إعلامي جنوبي : حزب الإصلاح يعرقل إتفاق الرياض لمصلحة الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/456829/ شاهد .. 20 موكب تشييع لقتلى الحوثيين خلال يومين https://www.elyamnelaraby.com/456832/ هاني بن بريك يقترح إنشاء مجلس إنتقالي في الشمال لمكافحة الحوثي والإخوان https://www.elyamnelaraby.com/456836/ بن فريد يساءل بن عديو : ماذا نقول عن الذي ينفذ أجندة الإخوان في شبوة ؟ https://www.elyamnelaraby.com/456849/ قتيل وجريح برصاص مسلح في سبرة إب Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/456852/ الإصلاح يساعد الحوثيين على الإنتقام لمقتل قاسم سليماني https://www.elyamnelaraby.com/456861 شاهد.. ناشط يهاجم الحكومة.. ويشيد بالدور الإماراتي في مواجهة الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/456863 اختراق الجبهات.. هكذا رد محور الشر على مقتل الرجل الثاني لإيران https://www.elyamnelaraby.com/456870/ شاهد حلقة مثيرة للجدل حول أحد ملوك اليمن القدماء .. وحقيقة استعانته بالجن لحكم اليمن https://www.elyamnelaraby.com/456871/ وزير الخارجية : إتفاق السويد ليس هدفه إيقاف إطلاق النار فقط https://www.elyamnelaraby.com/456917 اللواء بن بريك يؤكد حرص الإنتقالي على الإستفادة من الطاقات البشرية والعلمية الجنوبية https://www.elyamnelaraby.com/456918/ ناشط جنوبي : ما يقدمه الإصلاح لإيران يعجز الحوثي وحزب الله عن تقديمه https://www.elyamnelaraby.com/456922/ المجلس الإنتقالي الجنوبي يتكفل بإعادة تأهيل متحف الثورة بردفان https://www.elyamnelaraby.com/456926/ الحكومة : إستمرار رفض الميليشيات وصول الفريق الأممي لخزان صافر أمر غير مقبول https://www.elyamnelaraby.com/456927/ # الحوثيين # شبوة # البحسني # الإصلاح # حزب الإصلاح # المجلس الإنتقالي الجنوبي # بن بريك # الخليج 365 # مليشيا الحوثي # الرياض # بن فريد # اللواء # الميليشيات # الثورة # هاني بن بريك # الإنتقالي # . # السويد # المجلس الإنتقالي # الإخوان # إب # أبين # قاسم سليماني # الجيش

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