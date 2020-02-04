المجلس الإنتقالي الجنوبي يتكفل بإعادة تأهيل متحف الثورة بردفان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 يستعد المجلس الإنتقالي الجنوبي، لإعادة تأهيل متحف الثورة بمديرية ردفان الحبيلين لما يمثله من رمزية وطنية وثورية لشعب الجنوب كافة .

وتواصل قيادات المجلس النزول وتفقد أوضاع المتحف الذي تعرض للاهمال والتخريب خلال السنوات الماضية . Advertisements ومؤخراً قام نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بردفان ياسر محمود البكري ورئيس الادارة الثقافية ثابت بن ثابت الجهوري ونائب رئيس الادارة السياسية بالليل طاهر ورؤساء مراكز لبوزه والصمود وعضو المجلس توحيد مهدي عبيد نائب رئيس مركز الصمود والشيخ أمين العتش واخرين بزيارات للمتحف . وعبرت الاوساط الشعبية بردفان عن شكرها وتقديرها لقيادة الانتقالي على جهودهم في إعادة تاهيل متحف الثورة بردفان لما يمثله المتحف من رمزية ثورية ومكانة في قلب كل جنوبي واعتبرو هذه الخطوة بداية هامه في الاتجاه الصحيح نحو العمل على رد الاعتبار لمتحف الثورة بردفان وتاريخه النضالي العريق بقيادة الشهيد البطل راجح بن غالب لبوزه اول شهيد في ثورة اكتوبر ضد المستعمر البريطاني ورفاقه الابطال وكافة شهداء الجنوب خلال كافة مراحل التحرر الوطني الجنوبي والعمل نحو رد الاعتبار للمناضلين وتكريمهم تجاه تاريخهم النضالي المشرف.

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