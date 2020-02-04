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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسقاط طائرة إستطلاع حوثية في رازح بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020
الخليج 365 - وكالات
أعلنت قوات الجيش الوطني عن إسقاط طائرة إستطلاع تابعة لميليشيا الحوثي الإنقلابية كانت تحلق في سماء مديرية رازح بمحافظة صعدة .
ونقلت وكالة سبأ الرسمية، عن قائد اللواء السابع حرس حدود العميد فارس الربادي أن الدفاعات الجوية لقوات الجيش الوطني أسقطت اليوم طائرة استطلاعية لمليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية رازح غرب محافظة صعدة.
وذكر الربادي أن الطائرة كانت تحاول تصوير مواقع الجيش الوطني في جبهة رازح .
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