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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناشط جنوبي : ما يقدمه الإصلاح لإيران يعجز الحوثي وحزب الله عن تقديمه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020
عدن - الخليج 365
قال ناشط جنوبي، أن ما يقدمه حزب التجمع اليمني للإصلاح من خدمات لإيران تعجز ميليشيا الحوثي وحزب الله اللبناني عن تقديمه .
واضاف الناشط، زيد بن يافع، في تغريدات له بتويتر، رصدها (الخليج 365) أن المليارات التي ستدفعها ايران من خزنتها لشراء الاسلحة وتهريبها للحوثي ، يقوم الاصلاح نيابة عن ايران بتسليم اسلحة ومعدات التحالف للحوثي دون أن يخسر الخميني سنت واحد .
وتساءل بن يافع عن الفائدة من محاصرة الحوثي برا وبحراً وجواً لقطع خط الإمدادات مع إيران، وحزب الله يقوم بمهمة إيران على أتم وجه .
وأوضح أن هذه المهمة تتمثل بتسليم الميليشيات لكافة الاسلحة الثقيلة والمتوسطة لمليشيات الحوثي والتي تم شراءها باموال سعودية تحت أكذوبة قادمون يا صنعاء .
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