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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللواء بن بريك يناقش مع التميمي نتائج مؤتمر الرياض ومعوقات تنفيذه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
ناقش اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، مع مدير دائرة التنمية السابق في وزارة الإدارة المحلية، عبد الوهاب عبد الحبيب سالم التميمي، الجوانب السياسية والأمنية في الجنوب .
وتطرق اللقاء إلى مناقشة نتائج مؤتمر الرياض والمعوقات التي تقف حائلاً أمام عدم تنفيذ بنوده وقرارات، وتوصيات الدورة الثالثة للجمعية الوطنية، والتحضيرات الجارية للحوار الجنوبي .
كما ناقش اللقاء عدد من القضايا التنموية والاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، و رؤية الأستاذ عبد الوهاب التميمي، وخارطة الطريق العاجلة لمواجهة التدهور الاقتصادي وتدهور قيمة العملة المحلية التي قدمها بناء على ضوء الطلب السابق من رئيس الجمعية الوطنية، للاستفادة من خبراته، حيث قدم التميمي شرحا لكيفية مواجهة هذه الصعوبات من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية والسمكية، بالإضافة إلى السبل الكفيلة بخلق فرص عمل وإنعاش الاقتصاد وتحسين وضع العملة وتوفير السيولة النقدية.
وأشاد اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، بجهود التميمي، وتفاعله الإيجابي في خدمة الجنوب من خلال اسهاماته في تقديم الخبرات التي اكتسبها في الجوانب الاقتصادية طوال سنوات خدمته.
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