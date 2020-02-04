اجتماع مشترك للجنتين في الإنتقالي يناقش توصيات وتصورات الجمعية الوطنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

وقف إجتماع مشترك بين اللجنتين المصغرتين من الجمعية الوطنية والأمانة العامة للمجلس الإنتقالي الجنوبي اليوم الثلاثاء أمام تصورات الجمعية الوطنية للتعاطي مع المرحلة القادمة والمنبثقة عن الدورة الثالثة للجمعية الوطنية.



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كما وقف الإجتماع الذي ترأسه اللواء سالم عبدالله السقطري، مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، أمام التصورات المقدمة من الجمعية الوطنية حول مقترحات التعاطي مع الظروف والمرحلة القادمة وفق التطورات والمستجدات التي تشهدها الساحة المحلية في ظل الظروف السياسية والالتزامات للمعاهدات الإقليمية والعربية والدولية .

وثمن مساعد الأمين العام الجهود والاجتهادات المبذولة في هذا السياق، مشددا على ضرورة إخضاع كافة التصورات لمزيد من الدراسات الدقيقة والعميقة ومراعاة التحديات الماثلة اليوم بكافة أبعادها وتعقيداتها الجيوسياسية والاستعانة بمتخصصين من ذوي الخبرات والكفاءات في كافة المجالات والمستويات لوضع المقترحات الناجعة التي من شأنها أن تساعد الجنوبيين في السير قدما وبخطى ثابتة وواثقة نحو المستقبل المأمول الذي يلبي آمال وتطلعات شعب الجنوب.