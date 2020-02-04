اللواء بن بريك يؤكد حرص الإنتقالي على الإستفادة من الطاقات البشرية والعلمية الجنوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

عدن - الخليج 365

أكد رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء، أحمد سعيد بن بريك، على أن المجلس الانتقالي حريص على كل الكوادر والطاقات البشرية والعلمية المتخصصة من أبناء الجنوب والاهتمام بها للاستفادة من خبراتها وقدراتها في كافة المجالات لكل ما من شأنه العمل على تطوير مستقبل الجنوب و تقديم الدراسات والرؤية من أسس ومنطلقات عملية .



جاء ذلك خلال لقاء اليوم الثلاثاء، الدكتورة سلوى مبارك عنبر، رئيسة "مركز مسار للدراسات الاستراتيجية والتنمية"، مستشارة وزير المالية.

وفي مستهل اللقاء، رحب اللواء بن بريك، بالدكتورة سلوى، واستمع منها لشرح مفصل عن طبيعة ومهام عملها والمناصب التي تقلدتها طوال فترة عملها في البلاد والمنظمات الدولية، والخبرة الاقتصادية التي تمتلكها في هذا المجال.

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واستعرضت الدكتورة عنبر، أمام اللواء بن بريك الرؤية والدراسة الاقتصادية التي أعدتها للجنوب في وقت سابق، من أجل اطلاع قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي عليها والعمل على مناقشتها لتحديثها بصورة علمية بعد إجراء التعديلات عليها وذلك نتيجة للمتغيرات والمستجدات المتسارعة.

كما ناقش اللقاء عدد من القضايا التنموية والاقتصادية، والمقترحات الآنية الممكن العمل عليها، والسبل الكفيلة باستقطاب الكفاءات الجنوبية في كل المحافظات من أجل إيجاد رؤية تنموية شاملة للبلاد.

وشدد اللقاء على ضرورة الاهتمام بتوحيد كافة القيادات الجنوبية كاستراتيجية مهمة لهذه المرحلة، وإعطاء المجال الإداري والمالي لكل محافظة إلى أن يستتب الوضع الأمني والعسكري في كل المحافظات.

وأشاد اللواء الركن أحمد سعيد، بكل ما تم عرضه من أفكار ومقترحات هدفها إصلاح الوضع العام للجنوب، وخاصة الوضع الاقتصادي والتنموي .